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Зеленський зустрівся з президентами Чехії і Словаччини у Києві

Глава держави подякував за підтримку України з першого дня війни.

Зеленський зустрівся з президентами Чехії і Словаччини у Києві
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. 

Про це глава держави написав у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Чехії Петра Павела. Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", – сказав Зеленський.

"Вітаю в Україні президента Словаччини Зузану Чапутову! Дякую за підтримку наших людей, нашої армії, допомогу у відновленні України. Ми це дуже цінуємо", – додав глава держави. 

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Нагадаємо, вранці 28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

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