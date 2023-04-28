Глава держави подякував за підтримку України з першого дня війни.

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Чехії Петра Павела. Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", – сказав Зеленський.

"Вітаю в Україні президента Словаччини Зузану Чапутову! Дякую за підтримку наших людей, нашої армії, допомогу у відновленні України. Ми це дуже цінуємо", – додав глава держави.

Нагадаємо, вранці 28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.