Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
ГоловнаПолітика

Єврокомісія у червні оцінить прогрес України у реформах, - Маасікас

Матті Маасікас додав, що Україна знає очікування ЄС.

Єврокомісія у червні оцінить прогрес України у реформах, - Маасікас
Матті Маасікас
Фото: LB.ua

У червні цього року Єврокомісія має оцінити прогрес України у реформах, необхідних для переговорів про членство у ЄС.

Про це сказав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю "Суспільному".

"Цього року буде два звіти. Перший – це усна оцінка і вона відбудеться в червні щодо виконання Україною семи рекомендацій Євросоюзу, яку були надані під час отримання статусу кандидата", – сказав Маасікас.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він додав, що другий звіт, котрий мають оприлюднити восени, стосуватиметься політики розширення ЄС. Цього року він вперше стосуватиметься України.

"Але перше і більш важливе зараз – це усна оцінка в червні і тут не можна втрачати час", – наголосив посол.

Матті Маасікас додав, що Україна знає очікування ЄС: ухвалення закону про рекламу, відновлення електронного декларування майна, перегляд законів про Конституційний суд та відмивання грошей, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, Чехія підтримує початок переговорів щодо вступу України в Європейський Союз цього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies