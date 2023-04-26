Корм Brit для котів з чутливим травленням

Чутливий травний тракт – поширена проблема у котів, яка може призвести до серйозних захворювань. Правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я кішок та запобіганні розвитку різних хвороб. Одним із популярних варіантів харчування для таких тварин є корм для кішок Brit. У цій статті ми розглянемо особливості та переваги раціонів бренду Brit для котів з чутливим травленням, а також дамо рекомендації щодо використання цього корму.

Особливості корму Brit

Корм Brit для котів з чутливим шлунком розроблений з урахуванням потреб тварин, які мають проблеми зі здоров'ям травної системи. Він містить спеціальні інгредієнти, які сприяють легкому засвоєнню їжі та запобіганню розвитку хвороб ШКТ.

Основними інгредієнтами раціону для кішок з чутливим шлунком і харчовою непереносимістю є білок, рис і кукурудза, що легко засвоюється. Вони забезпечують котам достатню кількість поживних речовин, необхідні підтримки здоров'я.

Виготовлений виробником Brit корм для кішок із хворобами ШКТ також містить спеціальний комплекс вітамінів та мінералів, який допомагає зміцнити імунну систему домашніх вихованців, сприяє одужанню та запобігає розвитку захворювань.

Крім того, продукція бренду Brit не містить у своєму складі штучних барвників, консервантів та ароматизаторів, що робить його більш безпечним та корисним для вашого домашнього улюбленця.

Переваги корму Brit Premium Sensitive

Розглянемо основні переваги раціону Brit, які допомагають покращити роботу травної системи кішок із чутливим шлунком:

Легкозасвоюваність. Основні інгредієнти корму Brit для кішок, які страждають на проблеми з ШКТ, легко засвоюються організмом, що сприяє поліпшенню травлення. Безпека. Раціони Brit не містять штучних добавок та барвників. Підтримка імунної системи. Спеціальний комплекс вітамінів і мінералів, що міститься в кормі, зміцнює імунну систему кішок та захищає від прогресування захворювань ШКТ у тварин із чутливим шлунком. Зручність. Продукти бренду Brit доступні у різних формах, включаючи сухий та консервований корм, що полегшує вибір оптимального варіанта харчування для кожного вихованця. Висока якість. Всі серії кормів Brit виготовляються з високоякісних інгредієнтів, що гарантує достатній рівень поживності та корисності для здоров'я кішок..

Рекомендації щодо використання корму Brit

Перед початком використання корму Brit для тварин, які мають певні захворювання на травлення, слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Також важливо дотримуватись деяких рекомендацій при переведенні вихованця на лікувальний корм:

1. Рекомендується починати годування маленькими порціями, щоб організм кішки міг звикнути до нового корму.

2. Важливо стежити за кількістю споживаного корму, щоб уникнути переїдання, яке може у майбутньому призвести до ожиріння.

3. При використанні сухого корму надзвичайно важливо забезпечити кішці постійний відкритий доступ до чистої питної води.

4. При виборі консервованого варіанта харчування потрібно переконатися, що у складі немає компонентів, на які у вихованця може бути алергія.

Якщо у кішки, як і раніше, спостерігаються проблеми із травленням після використання спеціалізованого корму Brit, необхідно проконсультуватися з ветеринарним лікарем для додаткових обстежень та рекомендацій щодо зміни раціону.