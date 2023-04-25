Швеція вислала п’ятьох російських дипломатів, – Reuters

Їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

За здійснення діяльності, несумісної з дипломатичним статусом, Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Швеції.

"Швеція викликала посла Росії... і повідомила йому, що п'ятьох осіб, які працюють в посольстві, попросили залишити країну внаслідок діяльності, яка несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Швеція вислала трьох російських дипломатів у квітні минулого року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, посольства Росії в країнах Європи займаються радіоелектронною розвідкою за допомогою встановлених на дахах будівель дипломатичних місій антен.