На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаПолітика

Швеція вислала п’ятьох російських дипломатів, – Reuters

Їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Швеція вислала п’ятьох російських дипломатів, – Reuters
Фото: Pixabay

За здійснення діяльності, несумісної з дипломатичним статусом, Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Швеції.

"Швеція викликала посла Росії... і повідомила йому, що п'ятьох осіб, які працюють в посольстві, попросили залишити країну внаслідок діяльності, яка несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини”, – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Швеція вислала трьох російських дипломатів у квітні минулого року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, посольства Росії в країнах Європи займаються радіоелектронною розвідкою за допомогою встановлених на дахах будівель дипломатичних місій антен. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies