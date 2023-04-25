Євросоюз виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги”, – написала вона.
Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи.
Зазначимо, що кошти виділені в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.
Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023
We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW
В грудні 2022 року Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро. Допомога у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.
17 січня ЄС надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро.
Нагадаємо, Японія надасть Україні через Світовий банк 471 млн доларів допомоги на відбудову країни. Цей внесок є частиною зобов’язань країни в розмірі 5,5 млрд доларів.
Нещодавно прем’єр-міністр України повідомив, що відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів. Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.