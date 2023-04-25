Кошти виділені в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

Євросоюз виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги”, – написала вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи.

Зазначимо, що кошти виділені в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

Today we are providing another €1.5 billion to Ukraine under our annual macro-financial assistance package.



We will continue helping Ukraine resist Russia’s aggression, keep its institutions and infrastructure running, and conduct crucial reforms. pic.twitter.com/KpFfvJ51AW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023

В грудні 2022 року Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро. Допомога у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.

17 січня ЄС надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро.

Нагадаємо, Японія надасть Україні через Світовий банк 471 млн доларів допомоги на відбудову країни. Цей внесок є частиною зобов’язань країни в розмірі 5,5 млрд доларів.

Нещодавно прем’єр-міністр України повідомив, що відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів. Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.