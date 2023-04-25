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Євросоюз виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Кошти виділені в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

Євросоюз виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Фото: EPA/UPG

Євросоюз виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. 

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги”, – написала вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжуватиме допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи.

Зазначимо, що кошти виділені в межах програми макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро.

В грудні 2022 року Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро. Допомога у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.

17 січня ЄС надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро.

Нагадаємо, Японія надасть Україні через Світовий банк 471 млн доларів допомоги на відбудову країни. Цей внесок є частиною зобов’язань країни в розмірі 5,5 млрд доларів.

Нещодавно прем’єр-міністр України повідомив, що відновлення України почнеться вже цього року, на ці цілі потрібно 14 млрд доларів. Уряд визначив п’ять пріоритетів швидкого відновлення країни.

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