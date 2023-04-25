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Ворог збільшив застосування авіабомб, – генерал Наєв про зміни у тактиці РФ

Таким чином противник використовує перевагу в авіації. Постачання від країн-партнерів сучасних літаків могло би змінити ситуацію.

Ворог збільшив застосування авіабомб, – генерал Наєв про зміни у тактиці РФ
Сергій Наєв
Фото: Об’єднані Сили ЗСУ

Ворог останнім часом змінив тактику ведення бойових дій. Зокрема, збільшив кількість застосувань керованих авіаційних бомб. 

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

“Якщо говорити за канонами воєнної науки, то зміни у тактиці дій обумовлюються насамперед розвитком технологій, а також появою на полі бою новітніх та перспективних зразків озброєння і військової техніки. В умовах міжнародних санкцій росія значно обмежена у виробництві нового озброєння, потребує додаткового часу і ресурсів для налагодження імпортозаміщення дефіцитної елементної бази”, – повідомив генерал. 

Він зауважив, що заразом збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб –модернізованих радянських ФАБ. За його словами, це яскравий приклад того, як противник використовує перевагу в авіації, адже застосовує ці бомби без входження в зону дій нашого ППО. 

Як повідомив генерал, дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі типу Су-30 та Су-35, бортове озброєння яких дозволяє виявляти та знищувати літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет “повітря-повітря”. 

Сергій Наєв зазначив, що постачання від країн-партнерів сучасних літаків змінить ситуацію. 

Крім того, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ повідомив, що за останні шість місяців противник поновив застосування зенітних керованих ракет ЗРК С-300 по наземних об’єктах.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали шести ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні. ЗСУ відбили 43 атаки на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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