Головне за ніч. Вівторок, 25 квітня

Російська армія вранці вівторка обстріляла Купʼянськ, влучили в будівлю музею, написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, додавши згодом, що росіяни били з С-300.

"Унаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами", – повідомив Синєгубов.

За оновленими даними в Telegram президента Володимира Зеленського, загинула працівниця музею. "Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби", – написав Зеленський.

Купʼянськ зазнає систематичних російських атак. Наприкінці березня ворог вдарив по багатоповерхівці. В березні в Купʼянській громаді почали обовʼязкову евакуацію родин із дітками.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Минулої доби противник завдав шістьох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили десять ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів, п’ять танків, 12 бронемашин і 14 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Головне управління розвідки повідомило, що в координації з Офісом президента та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації громадян України зі столиці Судану Хартуму.

"За умов безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також евакуйовано громадян Грузії та Перу", – йдеться в повідомленні.

Загалом врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

Докладніше – в нашій новині.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав лідера КНР Сі Цзіньпіна та бразильського президента Лулу да Сілву приїхати в Україну і на власні очі побачити наслідки російських обстрілів, перш ніж висувати будь-які мирні пропозиції. Боррель озвучив докір на адресу цих лідерів після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Я хочу нагадати про жахливу ситуацію на місці всім людям, які зараз закликають до миру", – сказав він, додавши, що також прагне миру, але миру справедливого. А поки він не настав, ЄС підтримуватиме оборону України, зазначив Боррель.

"Нещодавно деякі ідеї висунули Китай, а також Бразилія. Для надійних, чесних мирних зусиль потрібно поговорити з Києвом і поїхати туди, щоб побачити агресію очима тих, кого бомбардували", – зауважив топдипломат Євросоюзу.

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