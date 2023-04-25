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Боррель закликав Сі Цзіньпіна і Лулу да Сілву приїхати в Україну перед тим як висувати свої мирні пропозиції

Топдипломат ЄС наголосив, що підтримує мир, але мир на справедливих умовах. 

Боррель закликав Сі Цзіньпіна і Лулу да Сілву приїхати в Україну перед тим як висувати свої мирні пропозиції
Фото: EPA

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав лідера КНР Сі Цзіньпіна та бразильського президента Лулу да Сілву приїхати в Україну на власні очі побачити наслідки російських обстрілів перед тим як висувати будь-які мирні пропозиції. Боррель озвучив докір на адресу цих лідерів після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, пише Euronews.

"Я хочу нагадати про жахливу ситуацію на місці всім людям, які зараз закликають до миру", – сказав він, додавши, що також прагне миру, але миру справедливого. 

А поки він не наступив, ЄС підтримуватиме оборону України, зазначив Боррель. 

"Нещодавно деякі ідеї висунули Китай, а також Бразилія. Для надійних, чесних мирних зусиль потрібно поговорити з Києвом і поїхати туди, щоб побачити агресію очима тих, кого бомбили", – зауважив топдипломат Євросоюзу. 

Нагадаємо, під час візиту до Китаю бразильський президент звинуватив США у заохочуванні війни в Україні, а також заявив, що Київ "поділяє відповідальність" за напад Росії. У МЗС запросили президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки. 

Днями Сілва також сказав, що не хоче обирати сторону в війні, а хоче бути на "стороні миру". 

Посадовці Китаю також робили сумнівні заяви щодо російського вторгнення, а на річницю повномасштабної війни Пекін озвучив мирний план. Він, зокрема, передбачав відмову від "односторонніх санкцій" та припинення вогню. 

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