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За квітень втрати росіян скоротилися на 30%, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, − Міноборони Великобританії

Сспроба зимового наступу РФ не досягла своєї мети.

За квітень втрати росіян скоротилися на 30%, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, − Міноборони Великобританії

За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат у Росії, найімовірніше, знизився приблизно на 30%.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

Цьому передували важкі втрати росіян у січні-березні 2023 року. 

“Цифри, опубліковані українським генеральним штабом, передбачають скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні. Розвідка Міністерства оборони не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна”, − йдеться у повідомленні Твіттера. 

Втрати Росії скоротилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети. Російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

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Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

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