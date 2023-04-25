За квітень втрати росіян скоротилися на 30%, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, − Міноборони Великобританії

Сспроба зимового наступу РФ не досягла своєї мети.

За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат у Росії, найімовірніше, знизився приблизно на 30%.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

Цьому передували важкі втрати росіян у січні-березні 2023 року.

“Цифри, опубліковані українським генеральним штабом, передбачають скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні. Розвідка Міністерства оборони не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна”, − йдеться у повідомленні Твіттера.

Втрати Росії скоротилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети. Російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.