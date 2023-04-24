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За день Повітряні Сили ЗСУ знищили 9 російських БпЛА

Серед них - 6 ударних Shahed-136/131.

За день Повітряні Сили ЗСУ знищили 9 російських БпЛА

Сьогодні, 24 квітня, підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, було знищено шість ударних Shahed-136/131 на східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування “Схід”. 

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Ще три БпЛА було знищено у зоні відповідальності повітряного командування “Південь” – два ударних “Ланцет” і один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, ввечері 22 квітня та вранці 23 квітня Збройні сили збили чотири дрони-камікадзе та один розвідувальний безпілотник.

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