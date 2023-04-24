На окупованій частині Херсонщини українців змушують брати паспорти РФ

На захопленій ворогом території Херсонщини місцевих мешканців змушують брати російські паспорти, погрожуючи тим, що з травня їм відмовлятимуть у наданні медичних послуг та у перетині російських блокпостів.

Про це на брифінгу сказав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Укрінформ.

«Нам відомо, що росіяни посилюють роботу з примусової паспортизації жителів лівобережжя Херсонщини, що також є воєнним злочином, з травня людей, які не мають паспортів РФ, планують обмежити в правах, їх не пропускатимуть на російських блокпостах, і відмовлятимуть в обслуговуванні у лікарнях тощо», - каже начальник ОВА.

Нагадаємо, що окупаційна влада забирає у жителів Мелітополя в Запорізькій області житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.