Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій частині Херсонщини українців змушують брати паспорти РФ

Примусова паспортизація є воєнним злочином.

На окупованій частині Херсонщини українців змушують брати паспорти РФ
Фото: interfax.ru

На захопленій ворогом території Херсонщини місцевих мешканців змушують брати російські паспорти, погрожуючи тим, що з травня їм відмовлятимуть у наданні медичних послуг та у перетині російських блокпостів.

Про це на брифінгу сказав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Укрінформ.

«Нам відомо, що росіяни посилюють роботу з примусової паспортизації жителів лівобережжя Херсонщини, що також є воєнним злочином, з травня людей, які не мають паспортів РФ, планують обмежити в правах, їх не пропускатимуть на російських блокпостах, і відмовлятимуть в обслуговуванні у лікарнях тощо», - каже начальник ОВА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що окупаційна влада забирає у жителів Мелітополя в Запорізькій області житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies