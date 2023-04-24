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Буданов: Україна наближається до обміну "всіх на всіх" полонених

Станом на зараз уже звільнено з полону понад 2200 людей.

Буданов: Україна наближається до обміну "всіх на всіх" полонених
Кирило Буданов
Фото: УП

Наша держава наближається до обміну полонених із Росією у форматі “всіх на всіх” .

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв'ю “РБК-Україна”.

Зокрема, він відповів на питання, чи вважає такий формат обміну полоненими реальним.

“Так, (вважаю — ред.), ми, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей (кількість, яку Україна звільнила з полону – ред.). Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час”, - уточнив він.

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Нагадаємо, що майже 20% українців, котрих повернули з полону, мали статус зниклих безвісти.

16 квітня Україна і РФ провели ще один обмін полоненими. Тоді додому вдалося повернути 130 українців. 

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