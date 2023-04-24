МЗС сформувало список українців, які хочуть залишити Судан

Міністерство закордонних справ України сформувало список українців, які хочуть залишити територію Судану.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій”, − зазначив він.

Зокрема, сформовано список осіб, які хочуть залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти.

“Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами. Зможемо повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян”, − додав Ніколенко.

Нагадаємо, європейські країни та Китай прискорили евакуацію тисяч своїх громадян із суданської столиці Хартум. У понеділок в боях між армією та спецпризначенцями RSF виникло затишшя, тож країни вирішили використати можливість для вивезення своїх громадян.