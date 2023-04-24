"Поразка Росії – це гарантія нормального життя для Європи. Україні треба більше зброї та боєприпасів, і якнайшвидше", – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав колег із Євросоюзу пришвидшити постачання зброї та снарядів для артилерії. Він наголосив, що безпека Європи зараз залежить від швидкості та обсягів постачань необхідних засобів для України.

"Поразка Росії – це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", – сказав він у виступі перед міністрами закордонних справ країн ЄС, що зібралися на зустріч і Люксембурзі.

Міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби:

зараз він закликав надати Україні у найкоротший термін більше броньованої техніки, танків і артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів, зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону України та інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16 та уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва

та уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва у середньостроковій перспективі – збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити та розширити програми навчання для українських військових , покрити потреби в боєприпасах завдяки збільшенню обсягів виробництва

, у довгостроковій перспективі кількох років – сфокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

"Сьогодні виповнюється рівно 14 місяців з початку найбільшого політичного та безпекового землетрусу в нашому житті та в новітній історії Європи. Ніхто не очікував ані такого масштабу агресії, ані що Україна витримає удар, ані що ЄС продемонструє таку єдність та силу. Ми маємо довести, що Путін помиляється, думаючи, що може перечекати нашу міцність, що ми «блимнемо» першими, що наша рішучість похитнеться раніше, ніж його агресія. Ні, ми не відступимо та не втомимося. Ми не похитнемося. Похитнеться він”, – цитує міністра сайт МЗС.

Нагадаємо,сьогодні топдипломат ЄС Жозеп Боррель сказав, що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. Боєприпаси до різних типів озброєння, зокрема артилерії 155-мм, є однією із найгостріших поточних потреб української армії. 13 квітня Рада Європейського Союзу підтримала виділення 1 млрд євро на придбання боєприпасів для України. Очікується, що цей крок дозволить ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року. Станом на зараз Україна отримала 66% від першого траншу з цього мільярду.