Підвищення інституційної спроможності державної служби на шляху євроінтеграції

Директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ Денис Полтавець наголосив, що це обговорення допоможе усвідомити пріоритетні завдання, які стоять перед освітньою галуззю, та визначити шляхи трансформації України на шляху до євроінтеграції.

Аспен Інститут Київ спільно з Офісом Віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби провели онлайн-діалог “Творимо спільне майбутнє: освіта та інституційна спроможність як передумова євроінтеграції”.

“Під час повномасштабного вторгнення Україна стала кандидатом на членство в Європейському союзі, що ще більше спонукає нас дотримуватися європейських стандартів, в галузі освіти для публічних службовців зокрема.”, – сказав Денис Полтавець.

Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина наголосила, що організація професійного навчання публічних службовців сприятиме посиленню інституційної спроможності органів державної влади в Україні та зміцненню їх кадрового потенціалу.

“Існує висока зацікавленість публічних службовців до теми, яку ми сьогодні обговорюємо, а відтак зараз наші зусилля спрямовуються на підвищення їх рівня знань та компетенцій. Ми вже співпрацюємо з колегами з європейських країн, зокрема Польщею, Фінляндією, Францією, для того, щоб українські публічні службовці мали змогу обмінюватися досвідом з ними”, – вважає Наталія Алюшина.

Під час діалогу представники Литви, Латвії та Польщі поділилися досвідом змін в освітніх програмах, створення можливостей для навчання державних службовців своїх країн перед та після вступу до ЄС.

Адаптація іноземного досвіду в окремій країні: потрібно віднайти рецепт власного успіху

Рафал Гікавий, колишній Генеральний директор Офісу Комітету з питань європейської інтеграції Польщі, зазначив, що необхідно враховувати досвід європейських країн на шляху реформування. Проте, немає універсального рецепту успіху та кроків, які принесуть стовідсотковий результат. Натомість, потрібно напрацювати власний спосіб підвищення рівня освіти публічних службовців. Для цього пан Рафал порадив звертатися до людей, які мають практичний досвід – фахівців з міністерств, відомств, що безпосередньо займаються питаннями освіти, інших державних установ.

Також Рафал Гікавий наголосив на важливості мотивації фахівців отримувати нові знання у темі євроінтеграції. Він відзначив, що необхідно працювати над тим, щоб зацікавити публічних службовців, адже деякі з них у професії достатньо давно. Крім цього, ці знання мають нести практичний характер та відкривати нові можливості.

Мотивація публічних службовців як рушій позитивних змін

У цьому контексті Гінтарас Степонавічіус, колишній міністр освіти і науки Литви, наголосив на важливості комплексного підходу до освіти державних службовців. За його словами, таким чином мотивація буде вмонтованим елементом у систему державної служби і не потребуватиме додаткових зусиль. Пан Гінтарас вважає, що увагу треба концентровувати на вмотивованих публічних службовцях, котрі зможуть якісно виконувати свої обов'язки та пропонувати ефективні рішення.

У контексті України Гінтарас Степонавічіус вважає, що наша держава потребуватиме багато програм для підвищення кваліфікації держслужбовців. Зараз такі програми вже є, але їх не достатньо, щоб забезпечити потреби усіх, хто хоче якісно підвищити свою кваліфікацію. Також він погодився з думкою, що більше уваги у цьому питанні варто приділяти розвитку практичних навичок.

Розуміння кінцевої мети полегшить шлях її досягнення

Жанета Озоліна, професорка Департаменту політичних наук Університету Латвії, вважає, що необхідно інтегрувати курси з євроінтеграції у навчання у різних освітніх установах, а не обмежуватися курсами чи програмами. Системний підхід до вивчення євроінтеграційних процесів забезпечить кращий результат, вважає пані Жанета.

Також пані Жанета відзначила, що для досягнення високих результатів, необхідно чітко поставити мету, до якої має призвести навчання публічних службовців. За її словами, буде легше віднайти шлях досягнення цієї мети та тих, хто зможе допомогти з її реалізацією. Зокрема, шляхом обміну досвідом та надання практичної допомоги.

Чітка мета та результат може виступати додатковою мотивацією публічних службовців. Пані Жанета вважає, що кінцевий результат роботи має надихати і це, своєю чергою, підвищить професіоналізм кожного держслужбовця.

Учасники під час обговорення могли поставити питання спікерам. Зокрема, вони обговорили:

● виклики державного апарату на шляху євроінтеграції та освітні ініціативи, що сприяли їх подоланню.

● роль державних та приватних освітніх закладів у посиленні спроможності державної служби, конкуренцію програм та синергію в підготовці кадрів нового покоління.

● обмін досвідом, міжнародну співпраця і взаємодію як джерело освітніх можливостей, зокрема, для державних службовців України, що допоможе подолати ті складнощі, з якими може стикнутися українська освіта в майбутньому, під час післявоєнної відбудови.

Діалог: Творимо спільне майбутнє: освіта та інституційна спроможність як передумова євроінтеграції

Діалог модерував Єгор Григоренко, член Наглядової Ради КШЕ, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками «Делойт» в Україні.

Захід проведений спільно з Офісом Віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Національним агентством України з питань державної служби за підтримки проєкту EU4PAR та Офісу реформ КМУ.