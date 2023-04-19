Зворотні наслідки кремлівської політики русифікації

Імперські амбіції росії, які вона культивувала та підживлювала протягом останніх десятиліть, наштовхнулись на героїчний опір українського народу. Русифікаторська політика кремля, яка була застосована на тимчасово окупованих територіях України, ще більше посилила голос вільної та нескореної нації. Західні експерти, аналізуючи наслідки повномасштабного вторгнення людожерів, вбивць і гвалтівників, зазначають, що на тлі війни за національне виживання триває вражаючий процес українського національного будівництва. Натомість росія, яка традиційно використовує фальшиву історію, щоб узаконити свою рішучість знищити Україну як незалежну державу, зазнає не тільки непередбачуваних військових втрат, але й втрачає впливи в інших посттоталітарних державах.

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Так, спроби кремля русифікувати Україну можуть мати небажані наслідки для самої росії. Про це, зокрема, пише Інститут з вивчення війни (ISW). Американський аналітичний центр зазначає, що російська кампанія русифікації спрямована на знищення української ідентичності. Зазначається, що “росія бере участь у кампанії навмисної русифікації в Україні, яка спрямована на знищення української ідентичності за допомогою багатьох військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків”. Проте, ISW наголошує, що кремлівська кампанія русифікації в Україні повертається проти самої росії, оскільки вона продовжує посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології.

Американське видання “First Things” стверджує, що “війна, проголошеною метою якої було відновлення російської величі, стала війною, яка остаточно скинула маску з пострадянської російської корупції, некомпетентності та самообману”. Так Джордж Вайґель у своїй публікації зазначає, що одним із важливих культурних рушійних сил цієї війни є фальшива історія, яка лежала в основі російського імперіалізму: “Триваюча фальсифікація глибокого російського минулого супроводжується фальсифікацією новітньої російської історії”, - йдеться у статті.

І нині, на думку західного експерта, “Україна знаходиться в центрі вражаючого проєкту національного самовідновлення, якому війна путіна, як не парадоксально, водночас загрожувала та посилила його”. І зараз весь світ спостерігає динамічний процес розбудови української нації. Зазнаючи жорстокого нападу, Україна твердо стоїть на захисті своєї національної ідентичності.

Британське видання “The Spectator” пише, що зараз паралельна війна за серце і душу України, ведеться в кафе, магазинах і ресторанах по всій країні. Мова йде про сферу обслуговування, і про обов’язковість застосування державної мови. Журналісти приїхали до Одеси, аби подивитися, що змінилось за останні роки в місті, яке постійно зазнавало атак з боку російської пропаганди та дослідити одну з найважливіших ліній фронту в цій новій мовно-культурній війні.

“Саме використання мови є головним фронтом у цій тихій війні”, - йдеться у статті. Пройшовшись одеськими вуличками, побачивши наслідки декомунізації громадського простору, відвідавши кафе та оперу, журналіст зазначає, що будь-який натяк на симпатію до росії з Одеси давно зник.

Після століть гноблення України – як за радянських, так і за російських часів – в Україні триває процес незворотньої дерусифікації. Українська нація, героїчно знищуючи російське терористичне військо, твердо стоїть на захисті національної ідентичності. Впевнено розбудовуючи державу, мільйони вільних спілкуються українською та навчають інших.