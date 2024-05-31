Боронячи свою ідентичність, Україна зруйнує імперські плани путіна

Українська ідентичність, яку росія століттями системно пригнічувала, намагаючись стерти будь-які прояви самобутності українського народу, сьогодні міцна як ніколи. путін прорахувався, бо не міг собі уявити, що його дії стануть каталізатором зміцнення нашої національної самосвідомості, яка в умовах повномасштабного вторгнення викристалізувалась та здивувала весь світ.

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Західні експерти відзначають, що жахливі реалії війни глибоко змінили світогляд українців. Джейд Макглінн, британська дослідниця російських гібридних загроз наголошує, що війна росії проти України, яка триває вже десять рік, є війною саме за ідентичність. Захищаючись від імперських зазіхань, нам доводиться боронити не тільки свої територіальні кордони, але й історію, культуру, мову.

На цьому тижні Комітет з питань культури Парламентської асамблеї Ради Європи у Копенгагені одноголосно підтримав резолюцію “Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру” авторства народної депутатки України Євгенії Кравчук. Тим самим визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни росії проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.

Про війну проти української ідентичності пише аналітичний центр “Atlantic Council”. У публікації зазначається, що нещодавні напади росії на українське книговидання (йдеться про ракетний удар по найбільшій українській друкарні в Харкові) є частиною скоординованої кампанії кремля на знищення української національної ідентичності.

“Докази намірів Росії знищити українську національну ідентичність переконливі. Практично в кожній частині України, окупованій росією з лютого 2022 року, з’явилися вражаюче схожі повідомлення про спроби викорінити всі сліди української національності. Українську мову в школах та громадських місцях оголосили поза законом, усі символи української державності демонтовано та вилучено”, - наголошує Марія Авдєєва, аналітик у сфері безпеки та експерт зі стратегічних комунікацій у статті.

росія цілеспрямовано знищує українську ідентичність. Американська газета “The Hill” пише про те, що “нещодавні ракетні атаки росії в Україні чітко передають її геноцидний намір у веденні злочинної війни”, а ще вони нагадують, що коли “путін говорить про переговори та мир, як він це робить з передбачуваною регулярністю, він насправді має на увазі геноцид, реваншизм і війну”.

Розпочавши цю війну, путін ненавмисно “зміцнив почуття єдності та спільної спадщини”. Про це пише Катерина Одарченко, президента Інституту демократії та розвитку PolitA у своїй публікації для Центру аналізу європейської політики (CEPA). У матеріалі йдеться про те, що ставлення до росії у українців кардинально змінилось: “незважаючи на давні історичні, політичні та культурні зв’язки між двома країнами, майже все, що стосується російської ідентичності - включно з мовою, культурою, політикою та історією - сприймається як ворожнеча та тривога”. Війна викликала переоцінку історичних і культурних зв’язків між українцями та росіянами. “Про такі зміни ментальності свідчить і зменшення кількості російськомовних українців”, - зазначає авторка й наголошує, що навіть серед етнічних росіян, які є громадянами України, рівень культурної близькості до росіян також знизився.

Дії російських окупантів мають зворотний ефект. Процеси дерусифікації, які в умовах великої війни, набрали шалених темпів, сьогодні відбуваються не тільки Україні. У світлі російської військової агресії, поширеність російської культури й мови викликає занепокоєння щодо її впливу на національну ідентичність і в країнах Балтії, які зараз намагаються максимально дистанціюватися від російського впливу. Так, наприкінці квітня латвійський уряд одноголосно ухвалив рішення про відмову вивчати російську як другу іноземну з 2026 навчального року. Міністерка освіти і науки Латвії Анда Чакша коментуючи зміни в мовній політиці в освіті, зазначила, що враховуючи війну в Україні та триваючий геноцид українського народу, обов’язкове вивчення російської мови як другої є неприйнятним для значної частини латвійського суспільства. Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала у спілкуванні із жителями країни, для яких естонська не є рідною, не переходити на російську, аби вони краще говорили державною мовою.

Всі ці процеси незворотні. Імперія зла і її “руzzкій мір” неодмінно падуть!