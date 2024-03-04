Українська – шлях до національного єднання та Перемоги

Україна вкотре в епіцентрі уваги всіх міжнародних медіа. На другу річницю повномасштабного вторгнення підтримати націю сильних та мужніх до Києва приїхали західні лідери - прем’єри Італії, Канади та Бельгії, президентка Єврокомісії, а також колишні прем'єр-міністри Британії та Швеції. Світові зірки кіно, музики, літератури та спорту звернулись до нас зі словами поваги й вдячності до кожного українця, хто героїчно боронить нашу незалежність та цивілізаційні цінності. Водночас ключові міжнародні аналітики підбивають підсумки десятиліття російсько-українського протистояння та обережно дають прогнози на майбутнє.

Фото: EPA/UPG

У ці дні також багато говорилось і про мовне питання, зокрема про зміни, каталізатором яких стала велика війна. Західні експерти наголошують: українська об’єднала та консолідувала наше суспільство. Про те, що за два роки мова стала символом нашої сили, пише американська газета “Deseret News”. У публікації йдеться, що українська - “мова непокори” і засіб, який можна використати для ведення війни. путін не був готовий, до того, що фактор мови відіграватиме таку роль. Українська відкрила шлях до національного єднання, вказала ворогу на наші кордони та зупинила просування головного путінська наратива про “адін народ”.

Одна з найвпливовіших французьких газет “Lemonde” також зазначає, що консолідація української нації, яка прискорилася під впливом російського повномасштабного вторгнення, відбувається через мову. У статті наводиться цитата жінки, яка до 24 лютого 2022 року спілкувалась російською, а зараз відвідує безкоштовні мовні курси, аби поліпшити свої знання з державної мови: “Оскільки росіяни кажуть, що прийшли сюди рятувати російськомовних, я вирішила перейти на українську. Таким чином я більше їм не дозволю мати таке виправдання”. І таких людей тисячі! Війна прискорила процеси українізації та деколонізації. Для більшості українців прийшло усвідомлення, що відвойовуючи свій мовний простір, ми остаточно розриваємо будь-які зв’язки з “руzzкім міром”.

Про суттєві “мовні зміни” пише і журналіст Різван Шах. “Українці відновлюють свою культурну спадщину та стверджують свою національну ідентичність через перехід до української мови”, - йдеться на порталі “BNN Breaking”.

1 березня стартувала щорічна інформаційна кампанія “Місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії”. Її мета - збільшення кількості статей про Україну та нашу культуру українською та іншими мовами. Долучіться і Ви, розкажіть про Україну та наших сміливих й талановитих людей! Відкрийте неймовірну українську культуру, музику, літературу світові!

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