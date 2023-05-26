Колишній посол США в РФ Макфол порадив вчити українську мову

США повинні почати розуміти Україну в усіх її проявах, а не лише як країну, що розташована десь поряд з Росією.

В США слід почати глибше і ширше вивчати україністику, оскільки Україна стане однією з ключових країн ЄС і НАТО.

Про це повідомляється на сайті Київського безпекового форуму.

“Ми мали досить московоцентричний погляд. Так само в академічних колах. Я професор Стенфордського університету і скажу вам, що у нас немає кафедри україністики. І це ганьба, це дуже неправильно. І якщо хтось має мільйони доларів, які може вкласти в гарну справу, зв’яжіться зі мною, ми маємо подумати про це. І я не жартую”, - сказав посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл Макфол.

Він розповів, що в США після розпаду СРСР стали приділяти набагато менше уваги вивченню країн, котрі знаходилися під окупацією Росії. Тому США та загалом західний світ мають деколонізувати погляд на цей регіон. Це стосується політики і того, як викладається історія регіону.

“Я знаю, що Тімоті Снайдер працює над цим питанням, але назагал це набагато ширша проблема. Оскільки Україна стане однією з найважливіших країн в Європі, однією з найважливіших країн Євросоюзу і НАТО. Тому ми, зокрема як США, повинні почати розуміти Україну в усіх її проявах, в усіх вимірах, а не лише як країну, що розташована десь поряд з Росією”, - підсумував Макфол.

Нагадаємо, у Нідерландах запустили застосунок-перекладач “Pryvit” для мобільних телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою.

У застосунку доступні три мови: українська, нідерландська та англійська.