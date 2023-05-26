Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
ГоловнаСвіт

Нідерланди “серйозно розглядають” відправку F-16 в Україну

Зараз Нідерланди поступово виводять з використання свої F-16, тому потенційно матимуть винищувачі для передачі.

Нідерланди “серйозно розглядають” відправку F-16 в Україну
Фото: EPA/UPG

Нідерланди ще не прийняли остаточного рішення стосовно передачі винищувачів F-16 в Україну, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє  Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи надсилатимуть Нідерланди винищувачі в Україну, Рютте на прес-конференції сказав, що остаточного рішення ще не прийнято, але додав, що "якщо ви починаєте навчання, очевидно, що це те, що ви серйозно розглядаєте".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Рютте наголосив, що рішення про відправку F-16 залежало від дозволу США на це. 

Прем’єр-міністр Нідерландів, додав, що Нідерланди зараз поступово виводять з використання свої F-16, тому потенційно матимуть винищувачі для передачі.

Згідно з даними міністерства оборони Нідерландів, країна зараз має 24 F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Ще 18 літаків наразі доступні для продажу, з яких 12 попередньо продані.

Нагадаємо, після місяців тиску з боку Києва та урядів союзників Байден оголосив минулого тижня, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на реактивних літаках. Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великобританії та Бельгії. 

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що зараз обговорюються можливості створення спецфонду для спільного фінансування союзниками передачі Україні F-16.

Раніше повідомлялось, що тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 може початися після червня. За оцінкою в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена процес навчання займе шість місяців, а за американською оцінкою, це може зайняти близько чотирьох місяців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies