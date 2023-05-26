Нідерланди “серйозно розглядають” відправку F-16 в Україну

Зараз Нідерланди поступово виводять з використання свої F-16, тому потенційно матимуть винищувачі для передачі.

Нідерланди ще не прийняли остаточного рішення стосовно передачі винищувачів F-16 в Україну, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи надсилатимуть Нідерланди винищувачі в Україну, Рютте на прес-конференції сказав, що остаточного рішення ще не прийнято, але додав, що "якщо ви починаєте навчання, очевидно, що це те, що ви серйозно розглядаєте".

Рютте наголосив, що рішення про відправку F-16 залежало від дозволу США на це.

Прем’єр-міністр Нідерландів, додав, що Нідерланди зараз поступово виводять з використання свої F-16, тому потенційно матимуть винищувачі для передачі.

Згідно з даними міністерства оборони Нідерландів, країна зараз має 24 F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Ще 18 літаків наразі доступні для продажу, з яких 12 попередньо продані.

Нагадаємо, після місяців тиску з боку Києва та урядів союзників Байден оголосив минулого тижня, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на реактивних літаках. Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великобританії та Бельгії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що зараз обговорюються можливості створення спецфонду для спільного фінансування союзниками передачі Україні F-16.

Раніше повідомлялось, що тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 може початися після червня. За оцінкою в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена процес навчання займе шість місяців, а за американською оцінкою, це може зайняти близько чотирьох місяців.