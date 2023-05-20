Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії, їх, ймовірно, передадть ЗСУ, — ЗМІ

Винищувач F-16 Повітряних сил Нідерландів на виставці Royal International Air Tattoo. 2022 рік. Британія.

Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії Draken International.

Про це повідомляє “Мілітарний” із посиланням на нідерландський ресурс оборонної аналітики Oryxspioenkop.

Компанія Draken International, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 нідерландських винищувачів F-16.

Ця компанія має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях Повітряних сил і Військово-морського флоту.

Варто зазначити, що у 2021 році уряд Норвегії оголосив, що цій компанії Draken International також продасть свої винищувачі F-16.

Перші 12 винищувачів Нідерландів вже були продані у 2022 році. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був реалізований.

У 2021 році міноборони Нідерландів повідомлялось, що ці 28 винищувачів мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року.

Імовірно, ці винищувачі F-16 будуть передані на потреби Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, сьогодні в українському Міністерстві оборони анонсували, що літаки F-16 з’являться в небі України вже цієї осені. У США перед цим підтвердили, що Україна отримає літаки.