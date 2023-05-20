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У Криму стався вибух на аеродромі поблизу Севастополя, - ЗМІ

Повідомляється про пошкоджений військовий вертоліт.

У Криму стався вибух на аеродромі поблизу Севастополя, - ЗМІ
Фото: Google Maps

В тимчасово окупованому Криму вибухом пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент відбувся на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела в українській розвідці.

За словами одного зі співрозмовників, на цьому аеродромі дислокується 318-й окремий змішаний авіаційний полк.

"В тимчасово окупованому Криму чергова "бавовна". Внаслідок вибуху близько першої ночі вражено та виведено з ладу військових вертоліт Мі-8 зі складу 318-го полку", - сказав співрозмовник.

Окупаційна влада Криму та російські інформаційні джерела поки не коментують подію.

За словами джерел, в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи у зв'язку з подією.

Також росіянами була порушена кримінальна справа.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони Британії повідомило, що аварія на залізниці під Сімферополем може перешкодити постачанню “Калібрів” до Чорноморського флоту. Аварія на залізниці в тимчасово окупованому Криму заблокувала єдину залізничну колію до порту Севастополя, де базується Чорноморський флот РФ.

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