Ми разом із союзниками визначимо, коли Україні будуть доставлені літаки і в якій кількості, - Салліван

Він зауважив, що першим кроком є навчання пілотів.

США підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.

Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час брифінгу у Хіросімі 20 травня, інформує пресслужба Білого дому.

Салліван сказав, що літаки F-16 будуть потрібні Україні у майбутньому і настав момент, коли пора починати процес роботи над цим. Він зауважив, що очевидним першим кроком є навчання, а потім робота із союзниками, партнерами та Києвом, щоб визначити, як забезпечити фактичне надання літаків.

"Ми перейшли до обговорення покращення ВПС України в рамках нашої довгострокової прихильності до самооборони України. Отже, у міру того, як найближчими місяцями розгортатимуться навчання, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості", – сказав Салліван.

Нагадаємо, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу.

19 травня стало відомо, що Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, вона буде тренувати українських пілотів та механіків.

Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки.