Є позитивні сигнали, що радянські літаки можуть скоро піти в історію, - Ігнат

Українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже є позитивні сигнали щодо того, що радянська техніка може скоро піти в історію, і з’явиться у нас сучасний літак, на який вони (льотчики - ред.) залюбки пересядуть. І це їх ще більше надихає. Тому що, якщо навіть такій техніці вони дають такий результат, то що буде, коли з’явиться літак, про який ми всі мріємо?", — наголосив Ігнат.

Він додав, що заяви про нібито застарілість авіації, яку може отримати Україна від союзників, є інформаційним вкидом російської сторони.

"Хочу попередити, що на болотах, в інформаційних помийках будуть волати, що це літак застарілий, нічого не допоможе, то про (зенітно-ракетний комплекс — ред.) Patriot вони так само говорили. Тому очікуємо якомога швидше", — зауважив він.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу.

19 травня стало відомо, що Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, вона буде тренувати українських пілотів та механіків.