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У Чорному морі росіяни тримають один ракетоносій

В Азовському морі присутнє одне вороже судно.

У Чорному морі росіяни тримають один ракетоносій
Фото: з відкритих джерел

На бойовому чергуванні в Чорному морі Російська Федерація тримає три свої кораблі, зокрема один ракетоносій, залп якого становить до чотирьох ракет типу "Калібр".

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Facebook.

В Азовському морі, за даними ВМС, присутнє одне вороже судно. Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, серед яких – один ракетоносій із чотирма "Калібрами".

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Нагадаємо, що за даними ОК "Південь", в окупованому Криму російські військові вже думають над різними варіантами втечі з півострова.

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