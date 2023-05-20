У Чорному морі росіяни тримають один ракетоносій

На бойовому чергуванні в Чорному морі Російська Федерація тримає три свої кораблі, зокрема один ракетоносій, залп якого становить до чотирьох ракет типу "Калібр".

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Facebook.

В Азовському морі, за даними ВМС, присутнє одне вороже судно. Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, серед яких – один ракетоносій із чотирма "Калібрами".

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь", в окупованому Криму російські військові вже думають над різними варіантами втечі з півострова.