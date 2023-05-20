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Росіяни вважають захоплення Бахмута невідкладним завданням, - британська розвідка

В такому разі росіяни зможуть казати про певні успіхи.

Росіяни вважають захоплення Бахмута невідкладним завданням, - британська розвідка
Фото: "Український свідок"

Влада Російської Федерації продовжує вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка.

"В останні чотири дні, досить імовірно, що Росія передислокувала до декількох батальйонів для зміцнення Бахмутcького сектору", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цьому передували тактичні успіхи українських сил, здобуті на флангах біля міста, і публічно озвучені сумніви щодо налаштованості сил групи "Вагнер" продовжувати бойові дії у цьому секторі.

При цьому, оскільки Росія імовірно тримає в Україні відносно невелику кількість незадіяних бойових підрозділів.

"Керівництво Росії імовірно продовжує вбачати захоплення Бахмута як ключову невідкладну воєнну мету, яка би дозволила їм стверджувати про певний рівень успіху", - заявила розвідка.

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Нагадаємо, що за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Тут Росія збільшила присутність своїх військ на декілька тисяч осіб.

Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади протягом 17-18 травня продовжили громити на Бахмутському напрямку 72-гу російську бригаду. Були розбиті та втікали з поля бою 1-а і 2-а роти цієї бригади.

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