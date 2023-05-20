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За добу Повітряні сили ліквідували 20 іранських дронів і розвідувальний безпілотник РФ

Тактична авіація сил оборони здійснила до 30 вильотів.

За добу Повітряні сили ліквідували 20 іранських дронів і розвідувальний безпілотник РФ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

За добу Повітряні сили ЗСУ ліквідували 20 іранських дронів “Shahed-136/131” і розвідувальний безпілотник “Мерлін-ВР”.

Наприкінці доби 19 травня на східному напрямку знищено два ударні дрони типу “Shahed”, а на південному напрямку − розвідувальний БпЛА “Мерлін-ВР”.

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Після опівночі російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма “шахедами”, які спрямували на Київщину. Усі ліквідували сили та засоби повітряного командування “Центр”.

“Протягом минулої та поточної доби тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено до 30-ти літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне авіаційне прикриття”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з виробництва.

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