Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN
Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN
Зеленський і Мустафа Джемілєв прибули до Саудівської Аравії
Зеленський і Мустафа Джемілєв прибули до Саудівської Аравії
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
РНБО заявила, що Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії онлайн (оновлено)
РНБО заявила, що Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії онлайн (оновлено)
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ знову атакувала столицю дронами, у травні кияни не чули тривоги лише 4 дні, − КМВА

Пошкоджено житлові будинки та транспорт.

РФ знову атакувала столицю дронами, у травні кияни не чули тривоги лише 4 дні, − КМВА
Фото: ТГ Кличка

Цієї ночі відбулася одинадцята повітряна атака окупантів на Київ. Сили ППО збили усі 18 іранських безпілотників “Shahed”, які противник випустив у напрямку столиці, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено”, − зазначено у повідомленні КМВА.

Унаслідок падіння уламків:

  • у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
  • у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
  • у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;
  • у Соломʼянському районі - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих та жертв не надходило, розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies