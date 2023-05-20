РФ знову атакувала столицю дронами, у травні кияни не чули тривоги лише 4 дні, − КМВА

Цієї ночі відбулася одинадцята повітряна атака окупантів на Київ. Сили ППО збили усі 18 іранських безпілотників “Shahed”, які противник випустив у напрямку столиці, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено”, − зазначено у повідомленні КМВА.

Унаслідок падіння уламків:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Соломʼянському районі - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих та жертв не надходило, розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, у травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура.