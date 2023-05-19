За добу відбулося 70 бойових зіткнень українських бійців із окупантами на чотирьох напрямках фронту, - Генштаб

Численні атаки наші захисники відбили в районі Мар'їнки.

За добу відбулося 70 бойових зіткнень українських бійців із окупантами на чотирьох напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Численні атаки наші захисники відбили в районі Мар'їнки.

Водночас РФ цієї доби завдала 6 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні, знищено житлові приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області. Протягом цієї доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня Чернігівської області та Малушине на Сумщині, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області. Протягом цієї доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня Чернігівської області та Малушине на Сумщині, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі на Харківщині; на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області;

загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області; на Бахмутському ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області;

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області; на Авдіївському росіяни вели наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мали. Протягом доби завдали авіаудару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області;

росіяни вели наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мали. Протягом доби завдали авіаудару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області; на Шахтарському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснили обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка; на Запорізькому та Херсонському ворог продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис. Здійснив обстріли населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Степанівка та Херсон.

Українське командування також повідомило, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Крім цього, наші воїни знищили три крилаті ракети “Калібр”, 16 іранських ударних БпЛА “Shahed” та два розвідувальні БпЛА різного типу. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та шість станцій радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, станом на 19 травня внаслідок обстрілів було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. А на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково без світла опинився один населений пункт. Крім того, одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії внаслідок російських обстрілів.

На Сумщині внаслідок російських ударів безпілотниками загинули три працівники обленерго.