Через відсутність зв’язку неможливо було зв’язатись із медиками, тому постраждалий помер від втрати крові.

На Харківщині слідчі ексгумували тіло 51-річного жителя селища Старий Салтів, котрий загинув від уламка російської ракети.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Після обстрілу чоловік вийшов на город подивитись, куди влучили снаряди. У цей час поруч впала ще одна ракета та поранила його уламком. За словами очевидців, через відсутність зв’язку неможливо було зв’язатись з медиками, постраждалий помер від втрати крові", - розповіли правоохоронці.

Трагедія сталася 30 квітня 2022 року. Сусіди поховали чоловіка на місцевому кладовищі.

Після ексгумації тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Фото: Поліція Харківської області

Нагадаємо, минулого місяця в області ексгумували тіло 12-річого хлопчика, котрий загинув внаслідок російського обстрілу. На момент ворожої атаки дитина разом з матір’ю годували домашню худобу на подвір’ї.

Крім того, працівники поліції Харківської області ексгумували тіла двох братів, котрі у серпні минулого року потрапили під російський обстріл та від отриманих тілесних ушкоджень померли.