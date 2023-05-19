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На Харківщині ексгумували тіло жителя, що загинув від уламка російської ракети

Через відсутність зв’язку неможливо було зв’язатись із медиками, тому постраждалий помер від втрати крові. 

На Харківщині ексгумували тіло жителя, що загинув від уламка російської ракети
Фото: Нацполіція

На Харківщині слідчі ексгумували тіло 51-річного жителя селища Старий Салтів, котрий загинув від уламка російської ракети.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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"Після обстрілу чоловік вийшов на город подивитись, куди влучили снаряди. У цей час поруч впала ще одна ракета та поранила його уламком. За словами очевидців, через відсутність зв’язку неможливо було зв’язатись з медиками, постраждалий помер від втрати крові", - розповіли правоохоронці.

Трагедія сталася 30 квітня 2022 року. Сусіди поховали чоловіка на місцевому кладовищі.

Після ексгумації тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті. 

Фото: Поліція Харківської області

Нагадаємо, минулого місяця в області ексгумували тіло 12-річого хлопчика, котрий загинув внаслідок російського обстрілу. На момент ворожої атаки дитина разом з матір’ю годували домашню худобу на подвір’ї.

Крім того, працівники поліції Харківської області ексгумували тіла двох братів, котрі у серпні минулого року потрапили під російський обстріл та від отриманих тілесних ушкоджень померли.

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