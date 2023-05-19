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G7 домовиться відстежувати російські алмази, але не вводитиме повну заборону на торгівлю, − Bloomberg

Попередні спроби накласти санкції на російське коштовне каміння в Європі наштовхнулися на опір Бельгії.

G7 домовиться відстежувати російські алмази, але не вводитиме повну заборону на торгівлю, − Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Країни "Групи семи" погодяться працювати разом над відстеженням російських алмазів, але не вводитимуть повну заборону на прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, що знайомі з дискусіями та проєктом заяви.

Дії щодо відстеження російських алмазів через кордони можуть прокласти шлях до заборони на імпорт у майбутньому.

Попередні спроби накласти санкції на російське коштовне каміння в Європі наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, які стверджують, що це лише перемістить торгівлю алмазами в інше місце. 

Відповідно до проєкту, лідери скажуть, що вони працюватимуть разом, щоб “обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії”, і “координувати майбутні заходи, зокрема за допомогою технологій відстеження”. Проєкт заяви ще не остаточний і може змінитися до її ухвалення.

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Одна з держав-членів G-7, яка припинить весь імпорт російських алмазів, − це Велика Британія, яка після Brexit більше не зв’язана необхідністю консенсусу з Європейським Союзом. Прем'єр-міністр Ріші Сунак також оголосив, що Сполучене Королівство припинить імпорт нікелю, міді та алюмінію російського походження, хоча такі поставки менші за ті, що надходять до ЄС.

Президент Євроради Шарль Мішель на полях G7 у Хіросімі зазначив, що Євросоюз теж готує обмеження щодо алмазів. "Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські діаманти – це не назавжди", – сказав він. 

Нагадаємо, на одному тільки імпорті алмазів Російська Федерація щороку заробляла до $2 млрд. 

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