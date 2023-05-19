Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 19 травня

Нічна ворожа атака ракетами і дронами, 29 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, саміт G7 у Хіросімі.

У ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовані пуски 22 “Шахедів” та шести “Калібрів”.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України знищені три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

У ніч на 19 травня Київ пережив чергову повітряну атаку росіян. Десяту за 19 днів травня.

Цього разу ворог випустив по столиці ударні безпілотники Shahed. Усі ворожі цілі були збиті захисниками, повідомив у Telegram голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються! Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!" – зазначив він.

Росія вранці 19 травня атакувала Львів безпілотником. Ціллю був обʼєкт інфраструктури.

Постраждалих немає, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Щодо вибуху, який було чутно у Львові близько 4 години ранку. За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами", – повідомив він.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, над областю збили пʼять безпілотників.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу на зазначених ділянках фронту відбулось 29 бойових зіткнень. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили ліквідували близько 660 окупантів, чотири танки, систему ППО та 21 випущену росіянами ракету. Загалом з 24 лютого минулого року армія ворога втратила близько 201 760 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 19 травня російські війська вдарили по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Є влучання по підприємству, зайнялася пожежа.

"Цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi", – повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами голови ОВА, суттєвих руйнувань зазнали цехи, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній із них рятувальники досі приборкують вогонь.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави.

Строк дії запобіжного заходу до 14 липня 2023 року включно. “У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків”, – уточнили в САП.

Суд ухвалив взяти під варту підозрюваного в залі суду.

Докладніше – в новині.

Лідери країн G7 разом відвідали музей у Хіросімі, де зберігаються свідчення жахливих наслідків вибуху атомної бомби, яку американські військові скинули на це місто в 1945 році.

Захід ознаменував початок триденного саміту G7. На ньому будуть присутні лідери ядерних держав, зокрема президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон.

Саміт також особисто відвідає президент Володимир Зеленський.

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