За минулу добу, 18 травня, окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще двоє чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновані два приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджені.
У селі Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені будівлі, майно та техніка фермерського господарства. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури. У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.
За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше восьми га території та знешкодили 183 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, Олег Синєгубов говорив, що цього тижня ворожі обстріли Харківщини стали інтенсивніші. Росіяни використовують для ударів усе наявне озброєння – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю. Терористичні атаки спрямовані на жителів області.