За минулу добу, 18 травня, окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще двоє чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновані два приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджені.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селі Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені будівлі, майно та техніка фермерського господарства. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури. У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше восьми га території та знешкодили 183 вибухонебезпечні предмети.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, Олег Синєгубов говорив, що цього тижня ворожі обстріли Харківщини стали інтенсивніші. Росіяни використовують для ударів усе наявне озброєння – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю. Терористичні атаки спрямовані на жителів області.