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Росія завдала ракетного удару по Циркунах на Харківщині

Відомо про одного загиблого і двох поранених.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова

Росія завдала ракетного удару по селі Циркуни на Харківщині.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у результаті обстрілу загинула одна людина.

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"Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова

Фото: тг-канал Олега Синєгубова

У селі повністю зруйновано два житлові будинки. Крім того, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд.

Нагадаємо, очільник Харківщини напередодні повідомив, що російські окупанти цього тижня стали частіше обстрілювати Харківську область. Терористичні атаки спрямовані на жителів області. Росіяни використовують для ударів усе наявне озброєння – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

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