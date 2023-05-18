СБУ затримала священника Ізюмської єпархії за підозрою у колабораціонізмі

Під час окупації він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Священник неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

На Харківщині затримали священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ та освячував російських загарбників під час окупації.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

За даними СБУ, у зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону. Далі фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених окупантів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Ім’я священника СБУ не називає. Та, за даними LB.ua, йдеться про намісника чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ (МП) Михайла Пімашина, (духовне ім'я - Матвій).

Фото: LB.ua

Нагадаємо, колабораціонізм серед священників УПЦ МП на Харківщині є не поодиноким явищем. Так, керівник Ізюмської єпархії УПЦ Харківської області митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей, якого також підозрюють у співпраці з окупантами, утік до російського Бєлгорода. А у листопаді СБУ викрила настоятеля храму с. Гетьманівка Куп'янського район Ізюмської єпархії УПЦ Вадима Надутого, який виправдовував у своїх «проповідях» злочини російського агресора та сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону, для чого особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.