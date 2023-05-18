Зловмисник займався створенням фейкового «самоврядування» у місті. При цьому збройну агресію РФ називав “громадянською війною в Україні”.

У Полтаві СБУ затримала лідера фейкового “народовладдя”, який закликав до захоплення урядових установ України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки запобігла спробам дестабілізації суспільно-політичної обстановки у центральних регіонах України. Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник позиціонував себе як лідер так званого «народовладдя» і займався створенням фейкового «самоврядування» у місті. Незаконну інституцію назвав «радою територіальної громади» і навіть замовив печатку для псевдоустанови.

На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його «об’єднання» і створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм «послідовникам» фігурант обіцяв «посади» у складі фейкової установи.

Крім того, у власноруч записаних відеокоментарях він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію РФ називав «громадянською війною в Україні». Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за держзраду. Зокрема, зрадник наводив ракети на мости та заводи області.