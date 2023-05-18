Росія завчасно планувала депортацію українців і створювала для цього умови, - правозахисники

Ще до повномасштабного вторгнення Росія готувалася до депортації українців з окупованих територій, згодом називаючи це "евакуацією". Також вона створювала умови, за яких в українців не було вільного вибору щодо виїзду.

Про це заявила правова аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк під час брифінгу у Ukraine Media Center Ukrinform. Вона також представила звіт організації.

“У Росії не було законних підстав для переміщення українців в РФ, яке росіяни називають евакуацією. Переміщення можна назвати евакуацією лише за двох підстав, відповідно до міжнародного гуманітарного права: якщо це необхідно для безпеки населення або є вагомі причини військового характеру. Росія часто посилається на гуманітарну катастрофу як підставу для евакуації, але катастрофу створила сама РФ, як це було, зокрема, в Маріуполі”, - наголосила Синюк.

Крім того, евакуація у пріоритеті має відбуватися в межах держави. А переміщувати українців Росія на свою територію могла, лише якщо цього неможливо було уникнути.

РФ також не повертає населення назад на їхні рідні території, що є вимогою міжнародного права. Росія також мала б забезпечити переміщення у задовільних умовах в контексті санітарії, здоров'я, безпеки та харчування, а також не розлучати членів однієї сім'ї.

“Нам відомі випадки, коли українців в Росії відразу по приїзду змушували їхати далі вглиб РФ, ізолювали від людей, з якими вони приїхали, та садили на потяги, не повідомляючи, куди вони відправляються. Депортованим українцям також відмовляли у продажі квитків у треті країни з різними аргументаціями: відсутність у дитини свідоцтва про народження, епідемія коронавірусу в Європі тощо”, - зазначила Синюк.

Російська сторона також зривала та обмежувала евакуацію на підконтрольну Україні територію, обстрілювала гуманітарні коридори, про які було попередньо домовлено на переговорах між Україною та РФ.

“Один із засобів психологічного тиску, який Росія свідомо та широко використовує і який також не можна недооцінювати щодо впливу на психологічний стан людей та їх рішення покинути територію, — це інформаційна ізоляція та заповнення інформаційного простору єдиним джерелом: російськими новинами”, - зазначила Синюк.

Зокрема, у Харківській та Херсонській областях були випадки, коли російські військові повідомляли місцевим жителям, що після деокупації територій Україна автоматично визнає населення колаборантами, адже вони залишалися на окупованій території.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, окупанти хочуть "переселити" углиб регіону. У переліку - 18 населених пунктів Запорізької області, серед яких, зокрема, - Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори і Розівка.