Тейшейра передавав злиті документи іноземцям, − прокуратура США

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джейк Тейшейра, обвинувачений у резонансній справі про витік секретних даних Пентагону, міг поділитися матеріалами з іноземцями.

Про це йдеться у матеріалі американської газети Washington Post.

Як зазначили у прокуратурі, Тейшейра викликав занепокоєння серед своїх колег за кілька місяців до того, як йому висунули обвинувачення в неправомірному поводженні та розповсюдженні інформації про національну безпеку.

У п’ятницю суд визначить, чи військовослужбовець повинен перебувати за ґратами в очікуванні судового процесу. Вчора прокурори зазначили у заяві про нові докази, “які посилюють ризики для національної та громадської безпеки, про які уряд раніше зазначав Суду”.

Посадовці стверджують, що одна з груп, де він ділився інформацією, мала понад 150 користувачів. Серед них була “низка осіб, які стверджували, що проживають в інших країнах” і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.

Прокуратури також оприлюднили інформацію про онлайн-чати, в яких Тейшейра хвалився тим, скільки секретної інформації він знає та якою поділився, і розуміє потенційні правові наслідки таких дій.

Нагадаємо, на початку квітня в соціальних мережах були опубліковані засекречені військові документи стосовно планів США і НАТО щодо нарощення української армії перед запланованим контрнаступом.

Спершу повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах. Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів, а згодом ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейру, якого підозрюють у "зливі".

Невдовзі стало відомо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Тейшейра розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато чисельнішій групі чату. Як писав The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ.