Прогульники та пасивні нардепи: хто в парламенті працює найменше?
Прогульники та пасивні нардепи: хто в парламенті працює найменше?
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат
Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Тейшейра передавав злиті документи іноземцям, − прокуратура США

Завтра суд визначить, чи військовослужбовець повинен чекати судового процесу за гратами.

Тейшейра передавав злиті документи іноземцям, − прокуратура США
Джек Тейшейра
Фото: Facebook

Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джейк Тейшейра, обвинувачений у резонансній справі про витік секретних даних Пентагону, міг поділитися матеріалами з іноземцями.

Про це йдеться у матеріалі американської газети Washington Post.

Як зазначили у прокуратурі, Тейшейра викликав занепокоєння серед своїх колег за кілька місяців до того, як йому висунули обвинувачення в неправомірному поводженні та розповсюдженні інформації про національну безпеку.

У п’ятницю суд визначить, чи військовослужбовець повинен перебувати за ґратами в очікуванні судового процесу. Вчора прокурори зазначили у заяві про нові докази, “які посилюють ризики для національної та громадської безпеки, про які уряд раніше зазначав Суду”.

Посадовці стверджують, що одна з груп, де він ділився інформацією, мала понад 150 користувачів. Серед них була “низка осіб, які стверджували, що проживають в інших країнах” і чиї облікові записи ведуть до іноземних інтернет-адрес.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Прокуратури також оприлюднили інформацію про онлайн-чати, в яких Тейшейра хвалився тим, скільки секретної інформації він знає та якою поділився, і розуміє потенційні правові наслідки таких дій.

Нагадаємо, на початку квітня в соціальних мережах були опубліковані засекречені військові документи стосовно планів США і НАТО щодо нарощення української армії перед запланованим контрнаступом.

Спершу повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах. Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів, а згодом ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейру, якого підозрюють у "зливі".

Невдовзі стало відомо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Тейшейра розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато чисельнішій групі чату. Як писав The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies