Злиті документи з Пентагону вперше почали зʼявлятися в січні, - Bellingcat

Група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Про це пише Bellingcat.

Уперше про існування цих документів написало американське видання The New York Times. Воно звернуло увагу на них після того, як на початку квітня ці документи почали зʼявлятися у проросійських Telegram-каналах. Один із них росіяни суттєво відредагували, значно занизивши оцінки своїх втрат і завищивши українські.

Загалом розслідувачі виявили десятки подібних документів. Усі вони були не відскановані, а сфотографовані.

5 квітня документи почали поширювати у проросійських Telegram-каналах. Першу версію розслідувачі знайшли в Telegram-каналі Donbass Devushka. За кілька годин до цього документ опублікували на одному з форумів 4chan. Загалом користувач форуму опублікував кілька документів - і спільним із проросійським каналом був лише один.

За місяць до цього документи зʼявилися на Discord-сервері під назвою Minecraft Earth Map. Там опублікували 10 таких документів. Користувачі сперечалися про карти Minecraft і війну в Україні.

Користувач, який опублікував документи, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу. Це філіппінський геймер, який зараз проживає у Великій Британії. 1 та 2 березня на WowMao опублікували понад 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів щодо України. Зараз цей канал видалений.

Розслідувачі поспілкувалися з учасниками цього серверу та зʼясували, що він теж міг бути не першоджерелом. Користувачі розповіли, що документи публікували ще на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central. Розслідувачі дізналися, що принаймні один із таких документів там публікували ще 13 січня.

Сервер Thug Shaker Central спочатку назвали на честь його початкового засновника, розповів один із учасників на імʼя Vakhi. Потім обовʼязки адміністратора передавалися через різних користувачів, перш ніж новий учасник узяв на себе відповідальність.

Назва серверу теж часто змінювалася. Vakhi не став називати цю людину, але сказав, що саме вона була першоджерелом документів. За словами Vakhi та двох інших користувачів, які розмовляли з Bellingcat, але відмовилися назвати свої імена, файли, що просочилися на WowMao, - це лише "верхівка айсберга" проти кількості документів, розміщених на Thug Shaker Central.

Нагадаємо, NYT повідомляло про витік у мережу засекречених військових документів, в яких описуються плани США та НАТО про підсилення ЗСУ перед запланованим контрнаступом. Зазначалося, що зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. Однак у США взялися за перевірки, аби виявити джерело витоку секретної інформації.

8 квітня повідомлялося, що в соцмережі потрапила нова порція секретних документів, що стосуються України, Близького Сходу та Китаю.