Російський "Аерофлот" через санкції змушений ремонтувати свої літаки в Ірані, - ЗМІ

Іран і Росія погодили техобслуговування російських літаків та експорт обладнання у липні минулого року.

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" вперше відправила літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану, бо в Росії провести ремонт неможливо через санкції.

Про це повідомляє російське інтернет-видання Meduza.

"Лайнер із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана 5 квітня. Співробітники найбільшого іранського перевізника Mahan Air збираються провести обслуговування стійок шасі літака та інші роботи", - пише видання.

В "Аерофлоті" зазначили, що компанія Mahan Air нібито має "необхідну матеріальну базу, сертифікати й величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості".

Як повідомлялося, в липні минулого року Іран і Росія погодили технічне обслуговування російських літаків та експорт обладнання.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що через санкції Росія буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини.

У квітні минулого року ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.