Російський "Аерофлот" через санкції змушений ремонтувати свої літаки в Ірані, - ЗМІ

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" вперше відправила літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану, бо в Росії провести ремонт неможливо через санкції.
Про це повідомляє російське інтернет-видання Meduza.
"Лайнер із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана 5 квітня. Співробітники найбільшого іранського перевізника Mahan Air збираються провести обслуговування стійок шасі літака та інші роботи", - пише видання.
В "Аерофлоті" зазначили, що компанія Mahan Air нібито має "необхідну матеріальну базу, сертифікати й величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості".
Як повідомлялося, в липні минулого року Іран і Росія погодили технічне обслуговування російських літаків та експорт обладнання.
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що через санкції Росія буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини.
У квітні минулого року ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.