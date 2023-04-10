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Зеленський обговорив із прем'єром Іраку українську формулу миру

Сторони також обговорили низку питань щодо співпраці.

Зеленський обговорив із прем'єром Іраку українську формулу миру
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру", -  написав президент.

Нагадаємо, у вересні минулого року Зеленський представив на Генасамблеї ООН формулу миру з п’яти пунктів. Це: покарання за агресію, захист життя, відновлення безпеки й територіальної цілісності, гарантії безпеки і рішучість захищатися.

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