Серед них - оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ще 100 українських військовослужбовців вдалося повернути з російського полону.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу", - розповіли у штабі.

Серед визволених - 24 нацгвардійців, 22 прикордонники, 22 представники Військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонців. "Визволені Захисники та Захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС", - додали в Координаційному штабі.

Майже половина зі звільнених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців - 19 років.

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, "це був непростий обмін".

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента повідомили, що Росія відмовила Україні в обміні військовополонених, які сповідують іслам, за принципом “всіх на всіх”.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що не володіє офіційною інформацією щодо місць утримання полонених українських захисників.