Ворог вишукує нові способи ураження на відстані, - Гуменюк

Вона звернула увагу на повітряну розвідку вздовж узбережжя.

Тривожні дії окупантів можуть свідчити про підготовку до нової атаки по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона звернула увагу на повітряну розвідку ворога вздовж лінії фронту та узбережжя. За її словами, останнім часом російські безпілотники оснащені менш якісним обладнанням.

"Цілком ймовірно, відбиваються ті самі санкції, які мають запрацювати і позначитись на бойовій ситуації", - сказала вона.

Гуменюк додала, що дрони активно збирають інформацію. За її словами, це свідчить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на відстані.

"Вони збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вдовж лінії фронту, вздовж узбережжя говорить про те, що можуть бути підготовлені атаки", - додала вона.

Нагадаємо, що на Луганщині прикордонники збили два розвідувальні безпілотники російських окупантів.