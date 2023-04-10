Сьогодні одного повітряного шпигуна приземлили із застосуванням апаратного комплексу, а вчора інший дрон поцілили зі стрілецької зброї.

На Луганщині прикордонники збили два розвідувальні безпілотники російських окупантів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Для протидії розвідувальним польотам БПЛА ворожих сил прикордонники активно застосовують антидронові розрахунки. Упродовж двох днів один з прикордонних підрозділів на східному фронті знешкодив два безпілотних летальних апарати російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що бійці ДПСУ ефективно використовують, як засоби РЕБ, так і стрілецьку зброю.

Фото: ДПСУ

"Так, сьогодні одного повітряного шпигуна приземлили із застосуванням апаратного комплексу придушення каналів управління БПЛА. А учора інший дрон-розвідник поцілили зі стрілецької зброї", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що вчора українські військові збили безпілотник російських окупаційних військ над Сумщиною.