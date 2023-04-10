На Луганщині прикордонники збили два розвідувальні безпілотники російських окупантів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
"Для протидії розвідувальним польотам БПЛА ворожих сил прикордонники активно застосовують антидронові розрахунки. Упродовж двох днів один з прикордонних підрозділів на східному фронті знешкодив два безпілотних летальних апарати російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні
Зазначається, що бійці ДПСУ ефективно використовують, як засоби РЕБ, так і стрілецьку зброю.
"Так, сьогодні одного повітряного шпигуна приземлили із застосуванням апаратного комплексу придушення каналів управління БПЛА. А учора інший дрон-розвідник поцілили зі стрілецької зброї", - додали в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, що вчора українські військові збили безпілотник російських окупаційних військ над Сумщиною.