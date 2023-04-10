Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Коли попи притисли мене до стіни, підійшли дві бабусі і вдарили по обличчю», – військовий Артур Ананьєв, якого побили в храмі
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
«Для всіх це сміття, для нас – сировина». Як релоковане на Львівщину підприємство намагається зробити світ чистішим
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
УПЦ МП заперечило наявність паспорта РФ у Онуфрія, а сам митрополит заявив, що мав громадянство Росії, але позбувся (оновлено)
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники збили два розвідувальні безпілотники росіян на Луганщині

Сьогодні одного повітряного шпигуна приземлили із застосуванням апаратного комплексу, а вчора інший дрон поцілили зі стрілецької зброї.

Прикордонники збили два розвідувальні безпілотники росіян на Луганщині
Фото: ДПСУ

На Луганщині прикордонники збили два розвідувальні безпілотники російських окупантів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба

"Для протидії розвідувальним польотам БПЛА ворожих сил прикордонники активно застосовують антидронові розрахунки. Упродовж двох днів один з прикордонних підрозділів на східному фронті знешкодив два безпілотних летальних апарати російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що бійці ДПСУ ефективно використовують, як засоби РЕБ, так і стрілецьку зброю.

Фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Так, сьогодні одного повітряного шпигуна приземлили із застосуванням апаратного комплексу придушення каналів управління БПЛА. А учора інший дрон-розвідник поцілили зі стрілецької зброї", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що вчора українські військові збили безпілотник російських окупаційних військ над Сумщиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies