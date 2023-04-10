​Комендантська година на Київщині на Великдень не зміниться, - ОВА

Для зручності населення богослужіння транслюватимуть в онлайн-режимі.

Комендантська година в ніч на Великдень, 16 квітня, у Київській області діятиме без змін.

Про це повідомила обласна військова адміністрація в Telegram.

"На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година в Київській області діятиме без змін - з 00:00 до 5:00", - ідеться в повідомленні.

Під час комендантської години в храмах може перебувати виключно духовенство з обмеженням доступу для вірян.

Для зручності населення богослужіння транслюватимуть в онлайн-режимі. Після завершення комендантської години люди зможуть відвідати храми.

В ОВА також закликали обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану.

Нагадаємо, ПЦУ проведе службу на Великдень у Києво-Печерській Лаврі.

9 квітня, у Вербну неділю ПЦУ провела службу у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Києво-Печерської Лаври.

При цьому росіяни в ніч на 9 квітня обстрілювали Україну. Зокрема, російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Були влучання в житловий будинок.

Минулого року ніч на Великдень у Києві пройшла спокійно. Богослужіння відбувалися в режимі онлайн-трансляції. При цьому Росія, як відомо, відмовилася від Великоднього перемирʼя. Сигнали повітряної тривоги лунали вночі у столиці та більшості областей України.