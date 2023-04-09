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​Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300. Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю, - Зеленський

Президент наголосив, що РФ ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та від людства.

Президент Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців ввечері 9 квітня.

"Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя. Ракетами С-300. Влучання – в будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства", - сказав він.

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Зденський зазначив що кожне світле християнське свято вчить нас, що зло – програє.

"Маємо вірити. І ми – віримо. Маємо наближати програш зла. І ми – наближаємо. І світ – разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя.

Слава всім українським героям! Кожному і кожній, хто зараз у бою! Кожному і кожній, хто зараз на бойових постах і завданнях! Вічна і світла пам’ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи життя України і українців! Хай Вербна неділя наступного року пройде у мирі та свободі для всіх наших людей! Хай щирі молитви про мир усіх, хто сьогодні святкує Великдень, будуть почуті! Слава Україні!", - сказав Зеленський.

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