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Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, - Сили оборони

Наступною метою може бути Курахове.

Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, - Сили оборони
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Російські окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб просунутися на Донецькому напрямку. 

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївське і Мар'їнське. Ворог активно там штурмує позиції українських військових, також завдає вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію і реактивну артилерію, дуже активно почав застосовувати авіацію", - сказав він.

За його словами, на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої, в ході яких росіяни намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися до Курахового.

"На сьогоднішній день ворог не домігся успіху в жодному з напрямків. Але, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення", - підсумував військовий.

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Нагадаємо, що на Лимано-Куп'янському напрямку за добу російські загарбники здійснили 202 обстріли.

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