Росіяни з РСЗВ обстріляли житлові будинки Куп'янська

Також з мінометів окупанти гатили по Чугуївському району.

У неділю, 9 квітня, російські окупанти знову вдарили по районах Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років", - розповів він, додавши, що його госпіталізовано у важкому стані і лікарі борються за його життя.

Також, за словами очільника регіону, під ворожим вогнем сьогодні був і Куп‘янськ.

"Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що 8 квітня російські війська завдали ударів по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранена літня жінка.