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Окупанти завдали ракетного удару по прикордонню Чернігівщини

На щастя, без жертв.

Російські окупаційні війська у неділю, 9 квітня, завдали ракетного удару по прикордонню Чернігівської області.

Про це інформує Оперативне командування "Північ" у Telegram.

"Близько 11:54 9 квітня повідомили про один вибух, який спричинила ракета, випущена російським літаком з території РФ, в район населеного пункту Грем'яч. Наслідок обстрілу - руйнування інфраструктури населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією військових, інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

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Нагадаємо, що по Чернігівській області за минулу добу росіяни вчинили три обстріли. З мінометів били по Новгород-Сіверському району, ймовірно був запуск ракети з літака. Без жертв та постраждалих. Руйнувань немає. 

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