На Харківщині чоловік підірвався на подвір'ї свого будинку

Житель села Сніжківка Ізюмського району Харківської області підірвався на міні на городі на подвір'ї свого будинку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну "пелюстка". Унаслідок вибуху він дістав осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Його доставили в міську лікарню. Остаточні обставини події з'ясовуються", - повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, що окупанти вкривають мінами поля на Запорізькому напрямку та поблизу Енергодара. Є небезпека перебування у лісосмугах поблизу міста та на територіях Каховського водосховища.