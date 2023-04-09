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На Харківщині чоловік підірвався на подвір'ї свого будинку

Унаслідок вибуху він дістав осколкових поранень.

На Харківщині чоловік підірвався на подвір'ї свого будинку
Фото: pivdenukraine.com.ua

Житель села Сніжківка Ізюмського району Харківської області підірвався на міні на городі на подвір'ї свого будинку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Чоловік, 1985 року народження, в городі наступив на міну "пелюстка". Унаслідок вибуху він дістав осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Його доставили в міську лікарню. Остаточні обставини події з'ясовуються", - повідомляє пресслужба.

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Нагадаємо, що окупанти вкривають мінами поля на Запорізькому напрямку та поблизу Енергодара. Є небезпека перебування у лісосмугах поблизу міста та на територіях Каховського водосховища.

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